“Tenuto conto che essendo stato approvato il piano tariffario con deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 19.5.2022, risulta difficoltoso recapitale gli avvisi di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza del 30 giugno ed inoltre sono in corso le attività di postalizzazione degli avvisi di accertamento della Tari per gli anni pregressi”. Con queste poche righe, firmate dal commissario straordinario Leonardo Santoro, il comune di Messina ha prorogato i termini della scadenza della Tari (il tributo con cui i messinesi pagano integralmente il servizio di raccolta rifiuti e i servizi di igiene ambientale garantiti da MessinaServizi) per il 2022: non solo per giugno, la cui scadenza originaria era prevista per il 30, ma anche per le due rate successive.

Il calendario dei pagamenti è adesso questo: le scadenze del 30 giugno, 30 settembre e 10 dicembre 2022 vengono posticipate rispettivamente entro il 31 luglio per la prima rata, 31 ottobre per la seconda rata e 31 gennaio 2023 per la rata a saldo.