Terza domenica consecutiva di fronte al proprio pubblico per la Desi Shipping Akademia Messina che domani, domenica 2 aprile, per la quinta giornata della poule play out, alle ore 17.00 ospita al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria la Chromavis Eco db Offanengo.

Terza forza del girone salvezza, la formazione lombarda affronta il match di Messina forte dei propri 30 punti in classifica (13 lunghezze in più rispetto ad Akademia), affiancata a Lecco ed 1 sola distanza dietro rispetto a Cremona. Percorso netto realizzato dalle ragazze allenate dall’esperto Coach Bolzoni in questo cammino salvezza, collezionando 9 punti nelle 3 partita giocate sino ad ora (riposo programmato alla terza giornata). Nella regular season la Chromavis aveva realizzato 21 punti frutto di 7 vittorie, l’ultima risalente allo scorso 19 febbraio in casa di Lecco.

Ultima parte di campionato conclusa con due sconfitte per 3-0 contro Sassuolo e Mondovì, ma la seconda fase della stagione è iniziata nel migliore dei modi: vittoria all’esordio del cammino salvezza con un perentorio 3-0 in casa di Perugia, stesso perentorio finale nella giornata successiva (giocata al Pala Coim contro Marsala) e nell’ultima uscita contro Vicenza. Risultati che hanno dato dimostrazione della compattezza del team lombardo, dotato di tanta esperienza e di tanti punti di forza, tra i quali la fase di ricezione, con la schiacciatrice Francesca Trevisan che figura tra le top receivers di tutta la A2, oltre ad essere anche tra le migliori realizzatrici della Chromavis (324 punti e tanti campionati importanti per lei giocati tra A1 – Trentino e Vicenza – ed A2 con le maglie di Mondovì, Montecchio, Olbia e Bolzano).

Meglio di lei in fase realizzativa ha fatto l’opposto Martina Martinelli, attualmente a quota 324 punti, seguita dalla giovanissima Letizia Anello (classe 2002, 214 punti) e da Giulia Bartesaghi (206 marcature e diverse stagioni alle spalle di A2 con la casacca di Brescia, Talmassons, Baronissi, Caserta e Club Italia, in mezzo anche esperienze importanti in A1 con Brescia e Legnano. In mezzo al campo fa valere tutta la propria esperienza il libero Noemi Porzio… classe 1994, un lungo passato in A2 (Caserta, Bolzano, Busto Arsizio e Trecate) ed A1 (Santeramo e Novara), può vantare anche la vittoria di 2 Coppa Italia A2 e di una Coppa CEV con Novara. Un collettivo completo ed eterogeneo, dunque, diretto da un Coach importante come Giorgio Bolzoni: tanti anni sulle panchine di A1 ed A2 e con una lunghissima militanza a Casalmaggiore, club blasonato con il quale ha realizzato il “triplete” nel 2015 conquistando lo Scudetto, la Supercoppa Italiana e la Champions League.

La Desi Shipping arriva al match di domenica con la certezza di scontrarsi con un team importante ma anche con la consapevolezza di non poter sbagliare: i punti a disposizione per la salvezza sono sempre meno ed ogni partita da qui alla fine varrà come una finale. Sarà importante scendere in campo alla Cittadella con lo stesso spirito del match di domenica scorsa contro Como quando, nonostante la sconfitta con la capolista di questa fase salvezza, si è vista una squadra combattiva che ha entusiasmato il tantissimo pubblico presente come sempre sugli spalti dell’impianto sportivo universitario.

“Siamo arrivati all’ultima parte di campionato e dobbiamo giocare tutte le partite come delle finali – cosi Valentina Brandi, giovanissima palleggiatrice di Akademia Sant’Anna – Dobbiamo dare il massimo sempre e questo lo abbiamo fatto domenica scorsa, nonostante non siano arrivati i punti, anche ingiustamente vedendo il gioco espresso. Però abbiamo dimostrato di poter tenere testa a tutte le squadre di questa poule salvezza, come è successo con Albese che è la capolista con tanti punti più di noi in classifica. Domani arriva Offanengo che ha 13 punti in più di noi, quindi ha quel qualcosa in più ed è una squadra molto organizzata, allenata da un bravo allenatore. Però, come ho detto prima, noi possiamo giocarcela con tutte le squadre di questo girone e daremo il tutto per tutto per riuscire a portare a casa dei punti e la partita. La palla è rotonda e noi daremo tutto”.

Nell’ultimo turno Sant’Elia ha vinto 3-2 in casa del Club Italia ed ha costruito un buon margine di vantaggio sui messinesi, mentre Lecco ha superato per 3 set a 0 Marsala. Vittorie per Cremona (3-1 a Perugia) ed Offanengo (3-0 casalingo contro Vicenza). Risultati che ridisegnano la classifica salvezza in questo modo: Como vola al comando a quota 37 punti, seguita da Cremona (31), 1 lunghezza dietro sono appaiate Offanengo e Lecco, Montale a quota 26, Vicenza a 25, seguono Sant’Elia (20), Marsala e Messina (17), Club Italia a 13 e Perugia a 10. Questi gli altri impegni del fine settimana…, Como fa visita a Vicenza, Sant’Elia ospita Cremona, Perugia gioca in casa contro Lecco e Marsala ospita Montale.

Il match sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Dario Grossi e Matteo Mannarino e sarà visibile in diretta gratuita sul canale youtube di VolleyBall World Italia. Si potrà assistere all’incontro dal vivo tramite abbonamento o acquistando il biglietto del match singolo (a questo link le info: https://bit.ly/AkademiaVSOffanengo).