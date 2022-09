“Tindari in festa” domenica 11 settembre al Teatro Greco con gli abiti storici del museo di Mirto

Un’elegante sfilata dal pomeriggio al tramonto nel suggestivo Teatro Greco di Tindari per sottolineare il valore e l’importanza, anche in ambito nazionale, del Museo del Costume e della Moda Siciliana sito nell’antico Palazzo Cupane a Mirto, nel cuore dei Nebrodi.

Con questi obiettivi domenica 11 settembre alle 17,00 si svolgerà al Teatro Greco di Tindari l’evento di moda e cultura “Tindari in Festa”. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, presieduto dall’assessore regionale Alberto Samonà, dal Comune di Mirto diretto dal sindaco Maurizio Zingales e dal vice sindaco Giuseppe Raffiti, ed è stata accolta dal Parco Archeologico di Tindari presieduto dall’architetto Anna Maria Piccione.

La selezione delle collezioni sarà curata dal direttore del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto Giuseppe Miraudo, che in questi anni ha svolto una sapiente opera culturale facendo acquisire al Museo di Mirto alcune fra le collezioni più rappresentative della Moda Italiana.

In scena domenica 11 settembre un elegante spettacolo di moda nel corso del quale saranno presentate alcune fra le creazioni più significative del Museo, ed in particolare quelle che dagli anni 50 in poi sono state indossate dalle più celebri famiglie dell’alta borghesia siciliana. Dal corto alla gran soirèe, dal rigoroso nero allo spettacolo dei colori, cristalli luminescenti, paillettes, abiti dalla linea a sirena e da cocktail, Tindari in Festa sarà una grande sfilata di moda che sarà interpretata dal cast di E – Motion diretto da Patrizia Casale, giornalista che vanta nel settore comunicazione ed eventi un’esperienza pluriventennale maturata in rassegne d’importanza anche nazionale.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Marika Micalizzi, ospiti saranno il balletto di Studio Danza di Mariangela Bonanno e la cantante Eliana Risicato.

Domenica 11 settembre alle 17,00 l’ingresso alla manifestazione sarà libero.

Il Comune di Mirto ha messo a disposizione con partenza da Mirto dei pullman gratuiti per partecipare a Tindari in Festa. Per prenotarsi occorre chiamare il 335.1440877