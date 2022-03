Tirocini formativi: “Disoccupati figli di un Dio minore”

“Premesso che il Comune di Messina ha emanato un bando rivolto ad Aziende del territorio per ospitare tirocini formativi, al quale hanno aderito solamente la Società Messina Social City e Messinaservizi Bene Comune S.p.a., entrambe società partecipate dello stesso Comune di Messina”. A scrivere questo…, in una nota di oggi 16 marzo 2002, indirizzata al commissario del Municipio peloritano ingegnere Leonardo Santoro ed ai componenti degli organi di stampa… è stato Giuseppe Previti responsabile di CittadinanzAttiva Sicilia onlus A. T. “Messina – Giostra – AN.TU.DO”.

Aggiunge Previti: “a tutt’oggi queste due Società hanno avviato con un rapporto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile, oltre 400 persone, tutte con chiamata nominale e diretta, previa presentazione di una semplice istanza, senza alcun criterio oggettivo e senza alcun bando o avviso pubblico rivolto a TUTTI I CITTADINI, i quali, la grandissima parte rimane completamente all’oscuro di siffatte procedure che rasentano, se non lo sono già, l’illegittimità. Avviate al lavoro persone, in base a notizie giornalistiche, che “abitavano in baracca”, ma che gran parte, ora, abita in un alloggio assegnato dall’Arisme”.

Conclude Previti: “non sembra assolutamente corretto riservare tali tirocini ad una sola categoria di persone, posto che il disagio economico è vissuto anche da altre fasce sociali della popolazione. Chiediamo il blocco immediato di queste assunzioni discrezionali e invitiamo l’Amm.ne ad emanare un avviso pubblico riservato anche a chi non -HA SANTI IN PARADISO-, ovvero APERTO A TUTTI I DISOCCUPATI che siano in possesso della D.I.D (dichiarazione di immediata disponibilità) e patto di servizio”.