“Toc toc…”: “L’impianto politico già precario di Palazzo Zanca sta implodendo…” [Video]

“Toc toc…”: “L’impianto politico già precario di Palazzo Zanca sta implodendo…”! Lo ha scritto oggi 29 settembre 2022 sulla sua Pagina Facebook, l’ex consigliere comunale di Messina afferente al Gruppo di ‘Ora Sicilia’, Salvatore Sorbello.

Sorbello ha proseguito: “il sindaco Federico Basile al comizio asciugalacrime di Fiumedinisi, dopo le offese ricevute, ha abbandonato la piazza tornandosene a tagliare l’ennesimo nastro per l’apertura di un locale a Messina”.

Ha concluso Sorbello: “il Re sole soffre, non accetta la sconfitta. Dimostra di non saper vincere, ma neanche perdere. Nel 2017 ha sottratto il seggio a Picciolo per 107 voti. Ma chi mi cunta?”!

