COSÌ..., HANNO SCRITTO OGGI 28 OTTOBRE 2022 IN UN POST SU FACEBOOK I REDATTORI DEL PROGRAMMA IN ONDA IL VENERDÌ SERA SULLA EMITTENTE TELEVISIVA MESSINESE

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi: “Piano di ripresa e resilienza e Migranti i due argomenti che saranno affrontati nel corso della puntata”. Così…, hanno scritto oggi 28 ottobre 2022 in un Post su Facebook i redattori del programma in onda il venerdì sera sulla emittente televisiva messinese.

Ecco come prosegue il testo diffuso on line: “nel primo step in studio gli autori del volume -Next generation Eu e Pnrr Italiano- Giacomo D’Arrigo e Piero David, il direttore generale dell’Amam Salvo Puccio e il segretario generale della Cgil Pietro Patti. Nel secondo Step ad affrontare un argomento entrato prepotentemente nelle ultime ore nel dibattito politico ci saranno Elio Tozzi, del Consorzio Nova Onlus, Alessandra Calafiore, assessore comunale ai servizi sociali, Mohamed Refaat presidente della comunità islamica di Messina, Benny Bonaffini di Medihospes, Korka Barry studente universitario Guineano, Nino Germanà senatore della Lega e Ciccio Rizzo dirigente di Fratelli D’Italia”.