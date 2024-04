Torna dal 10 al 12 agosto Mish Mash Festival, in un luogo estremamente suggestivo sullo sfondo delle Isole Eolie: Mish Mash è il Festival musicale, giunto all’ottava edizione, che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il simbolo della città di Milazzo e tutta l’intera isola… la sua cittadella fortificata arabo-Normanno, il forte più grande di Sicilia.

Il Castello di Milazzo è uno scenario magico con una storia millenaria e ospiterà tre giorni di concerti, installazioni artistiche e live performance con alcuni dei protagonisti della scena indipendente italiana e internazionale. Mish Mash affonda le sue radici nella cultura indie, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie.

In attesa dell’uscita della line up, si da il via a questa nuova edizione il 27 aprile con il contest dedicato ai musicisti siciliani “Figli delle Stelle“, il contest promosso dall’associazione culturale Mosaico che dal 2018 contribuisce alla crescita artistica della regione mettendo in luce progetti musicali di musicisti siciliani emergenti.

Il contest quest’anno si terrà nella suggestiva terrazza vista mare a due passi dalla riserva naturale di Marinello del Piro Piro Bar. Qui si susseguiranno le esibizioni dei progetti musicali selezionati dalla direzione artistica del Festival… ‘MariaCeleste, Simone Tuccio, Sambo, Sabbia, The Whipped Dream, e Funk Soul Brothers’. I vincitori, scelti da pubblico attraverso una votazione, si esibiranno sul palco dell’ottava edizione del Mish Mash Festival.

Stay tuned for Line Up e tickets: https://www.mishmashfestival.com/