Torna la musica a Santa Maria Alemanna…, con un nuovo appuntamento nell’ambito di “Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna promossa dal centro multi-sperimentale “Progetto Suono”

Torna la musica a Santa Maria Alemanna. Un nuovo appuntamento nell’ambito di “Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna promossa dal centro multi-sperimentale “Progetto Suono”.

Domenica 23 gennaio, alle 18, il palco sarà del Trio Clarsion, una liaison artistica giovanissima e tutta messinese. Le arpe delle gemelle Sabrina e Simona Palazzolo e le percussioni di Gabriele Lotta regaleranno il concerto “Danzando per il mondo”. Dalle sonorità medievali e celtiche alle danze sudamericane, per approdare alle colonne sonore di celebri film, i tre giovani musicisti sono pronti a regalare un vero e proprio viaggio in musica.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Messina. Per partecipare è necessario il super green pass e la prenotazione al numero 3409477867. Il Trio Clarsion nasce nel 2017, i tre musicisti hanno completato brillantemente i loro studi musicali presso il Conservatorio Corelli di Messina e hanno portato i loro talenti in tournée in Europa, Sud America e Cina.

Alternano l’attività cameristica a quella solistica e orchestrale, hanno ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Collaborano con alcune delle più importanti istituzioni musicali italiane ed estere, sono stati diretti da importanti direttori d’orchestra e hanno suonato con grandi interpreti tra cui Andrea Bocelli, Nicola Piovani e Katia Ricciarelli.