Torna lo Street Food Fest, la kermesse messinese dedicata alla cultura enogastronomica che, quest’anno, tra i suoi stand, ospiterà anche un punto informativo dedicato al rispetto dell’Ambiente, alla tutela della risorsa idrica, al minor consumo di plastica e all’educazione civica in materia di rifiuti e uso dell’acqua.

Inquilini d’eccezione AMAM SpA e Messinaservizi Bene Comune, che hanno allestito per questo uno spazio a due passi dagli zampilli ornamentali di Piazza Cairoli, nel cuore della manifestazione popolare che si terrà dal 13 al 18 ottobre prossimi. Più vicine alla gente che popolerà l’evento, le due aziende controllate dal Comune di Messina offriranno alla cittadinanza un’occasione diversa per conoscere meglio i servizi pubblici essenziali che rendono ogni giorno: quello idrico integrato e quello legato al ciclo dei rifiuti e a tutte le attività connesse. In entrambi i casi, servizi essenziali, fortemente legati alla cultura ecosostenibile, all’educazione ambientale, alla diffusione di un senso civico che coinvolga gli stessi fruitori, su cui entrambe le società investono con progetti mirati con le scuole e gli altri enti del territorio.

Allo stand di AMAM e Messinaservizi, peraltro, i cittadini troveranno giovani tirocinanti che attualmente sono impegnati presso le due aziende controllate dal Comune di Messina nello svolgimento del Progetto “L’Estate addosso”, promosso dalla Messina Social City, anch’essa società controllata da Palazzo Zanca. Nella foto, il Punto informativo di AMAM e MSBC a Piazza Cairoli, in occasione dello Street Food Fest Messina 2022 Il punto informativo, inoltre, consentirà di conoscere meglio entrambe le aziende e i servizi dedicati all’utenza e, in particolare AMAM, avrà modo di poter ‘accompagnare’, chiunque fosse interessato, all’utilizzo delle nuove modalità di accesso ai servizi digitali, presentati nei giorni scorsi e on line da lunedì 3 ottobre.

“E’ un modo di rendere più tangibile la presenza delle nostre aziende accanto ai nostri comuni utenti – affermano la Presidente di AMAM, Loredana BONASERA e la Presidente di MSBC, Mariagrazia INTERDONATO – nella consapevolezza che espletiamo servizi pubblici essenziali la cui importanza per la vita di ciascuno passa anche dalla capacità di essere comunità educata al rispetto dell’ambiente e della ‘cosa’ pubblica, bene comune”.