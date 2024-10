LA NUOVA REGISTA DE LA SARACENA SOSTITUIRÀ SILVIA GUGLIUZZA CHE DOVRÀ FORZATAMENTE RESTARE FERMA AI BOX PER UN INFORTUNIO PER UN PAIO DI MESI

Torna sul mercato La Saracena Volley con Sede a Piraino (Me): i vertici societari rendono noto di aver ingaggiato la palleggiatrice Alessia Distaso, 176 cm, classe 1997. La nuova regista de La Saracena sostituirà Silvia Gugliuzza che dovrà forzatamente restare ferma ai box per un infortunio per un paio di mesi.

Il Curriculum di Alessia Distaso

Nativa di San Giovanni Rotondo, Alessia ha iniziato la propria carriera nel mondo della pallavolo con l’Asd Volley Barletta, club nel quale ha giocato dal 2014 al 2017. Nell’estate del 2017 si trasferisce all’Asd Nelly Volley, prima dell’esperienza a Copertino in B2, della successiva a Isernia in B1, prima di spostarsi al Nord per indossare la casacca della New Virtus Volley Trieste in B2 e conquistare l’accesso ai play-off. Nella stagione 2021-22 la sua prima esperienza in Sicilia con la maglia della Stefanese Volley (B2). Nella città della ceramica, Alessia si ferma un solo anno. Nella stagione 2022-23 torna in Puglia, a Fasano, dove vince il campionato di B2 e si piazza al 3° posto in coppa Italia di categoria. Nella passata anno ha disputato il torneo di B2 con la FVL Cerignola.

Queste le prime parole di Alessia Distaso dopo la firma del contratto: “Sono davvero entusiasta di riprendere il mio percorso pallavolistico in questa società, dove ritroverò amici e amiche con cui ho già condiviso il campo e cercherò di dare il mio contributo al meglio, lavorando sodo ogni giorno”.

“Alessia è un profilo di grande esperienza che ci darà una grande mano, facendo salire il tasso tecnico del nostro roster – ha dichiarato il presidente Luca Leone. Purtroppo, Silvia Gugliuzza dovrà stare ferma per un po’ di tempo. A lei, i nostri migliori auguri per una pronta ripresa”.