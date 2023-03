Torna tra le mura amiche la Gold & Gold Messina: i peloritani, dopo il successo ottenuto in casa della Vis Reggio Calabria, ospitano al PalaMili la Basket School Gela, fanalino di coda del girone siculo – calabrese della serie C Gold, “Memorial Haitem Fathallah”. Gara sulla carta abbordabile per la squadra allenata da Pippo Sidoti, ma che come sempre dovrà essere affrontata con la giusta concentrazione, per non ripetere le distrazioni commesse sabato scorso al PalaBenvenuti.

Il Basket Gela è una squadra molto giovane, in questa stagione ha ottenuto soltanto una affermazione, andando a vincere a sorpresa sul campo del Catanzaro. In questo finale di stagione il club gelese ha anche inserito qualche giovane talentuoso per innalzare il tasso tecnico del gruppo allenato da coach Bernardo. Anche se si presenterà in riva allo Stretto senza il suo miglior realizzatore, l’estone MacDonald, Gela scenderà in campo alla ricerca del secondo successo in campionato.

Nel match di andata, i giallorossi si sono imposti agevolmente per 94-67 e domenica proveranno a bissare il successo del PalaLivatino. Coach Sidoti ha parlato molto con i giocatori in settimana, la squadra ha lavorato con la solita determinazione in vista del match di domenica. I ragazzi sono tutti a disposizione del tecnico pattese che non vuole abbassare la guardia e mira a raggiungere il quattordicesimo successo stagionale, per mantenere l’attuale posizione di classifica in vista dei prossimi, decisivi, impegni.

La palla a due del match tra la Gold & Gold Messina e la Basket School Gela è prevista per le ore 18 di domenica 5 marzo. Al PalaMili arbitreranno Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Federico Mameli di Augusta (SR). La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Basket School Messina, a partire dalle ore 17:50, con la telecronaca di Carmelo Minissale, il commento di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.