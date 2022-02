DOMENICA 27 FEBBRAIO, ALLE 18, NELLA CHIESA DI S. MARIA ALEMANNA DI VIA SANT’ELIA A MESSINA, SI TERRA' IL CONCERTO “DANZE NOTTURNE” DEL MAESTRO ANTONINO FIUMARA

Tornano gli appuntamenti in musica di “Alemanna. Storie di cultura”, la rassegna di eventi promossa dal centro multi sperimentale Progetto Suono. Domenica 27 febbraio, alle 18, nella chiesa di S. Maria Alemanna si terrà il concerto “Danze notturne” del Maestro Antonino Fiumara.

Una serata che si snoda tra i grandi classici dei repertori di Ravel, Chopin e Liszt. Fiumara, messinese, classe 1993, è stato vincitore di numerosi premi e ha calcato tanti palchi prestigiosi. In veste di solista, si è esibito per importanti enti musicali italiani e d’oltralpe, toccando diverse città, da Milano, Roma, Venezia, Padova. Ha mosso i suoi primi passi con il pianoforte proprio alla Scuola di Musica “ Progetto Suono” di Messina, arricchendo il suo percorso formativo di stimolanti esperienze.

Attualmente frequenta i corsi di Musica da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’appuntamento con “Danze notturne” è fissato per domenica 27 febbraio, alle, 18 alla chiesa di S. Maria Alemanna. Per partecipare è necessario essere in possesso del super green pass e di mascherine FFP2 e prenotare al numero 3465014508.