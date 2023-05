IN UNA NOTA DI OGGI 05 MAGGIO 2023..., DICHIARANO MICHELE BARRESI E NINO DI MENTO RISPETTIVAMENTE SEGRETARIO GENERALE E SEGRETARIO AGGIUNTO UILTRASPORTI MESSINA: “DA TEMPO ABBIAMO ACCESO I RIFLETTORI SULLA NECESSITÀ DI DARE REGOLE CERTE AL MERCATO DEL TRAGHETTAMENTO SULLO STRETTO DI MESSINA, AFFINCHÉ IL MERCATO E LA CONCORRENZA TRA VETTORI NON SIA BASATA SUL MASSIMO RIBASSO DEL COSTO DEL LAVORO, ED IN QUEST’OTTICA CHE CHIAMIAMO ALLO SCIOPERO I 60 LAVORATORI DI MERIDIANO LINES CHE RAPPRESENTANO AD OGGI L’ANELLO PIÙ DEBOLE DELLA CATENA CON LIVELLI STIPENDIALI DI GRAN LUNGA PIÙ BASSI DI TUTTO LO STRETTO”

Tornano venti di burrasca sullo Stretto di Messina, questa volta ad incrociare le braccia per otto ore, il prossimo 17 maggio, saranno i lavoratori marittimi di Meridiano Lines, società privata di navigazione che espleta servizio di traghettamento commerciale nella tratta dal porto di Tremestieri a Reggio Calabria.

Dichiarano Michele Barresi e Nino Di Mento rispettivamente segretario generale e segretario aggiunto Uiltrasporti Messina: “da tempo abbiamo acceso i riflettori sulla necessità di dare regole certe al mercato del traghettamento sullo Stretto di Messina, affinché il mercato e la concorrenza tra vettori non sia basata sul massimo ribasso del costo del lavoro, ed in quest’ottica che chiamiamo allo sciopero i 60 lavoratori di Meridiano Lines che rappresentano ad oggi l’anello più debole della catena con livelli stipendiali di gran lunga più bassi di tutto lo Stretto”.

Continuano Barresi e Di Mento: “da mesi la Uiltrasporti ha intrapreso un difficile confronto con la società, evidentemente poco avvezza fino a quel momento al dialogo coi sindacati, al fine di arrivare alla condivisione di un contratto integrativo che a fronte della sempre maggiore produttività richiesta dall’armatore potesse portare i salari dei marittimi ad un livello dignitoso in un frangente di grave crisi economica dove le famiglie non riescono a far fronte ai continui rincari e all’inflazione, ma dobbiamo constatare, che non abbiamo ricevuto concrete risposte neppure su numerose indennità e competenze contrattuali arretrate che questa azienda ha impropriamente non riconosciuto negli anni”.

Conclude la Uiltrasporti Messina: “riteniamo che con l’impegno di sindacati e armatori si debba progressivamente superare il dumping salariale che riscontriamo sullo Stretto di Messina uniformando regole e salari per tutti i marittimi, alla luce della complessità del libero mercato e della navigazione in quest’area occorre operare per coniugare una legittima concorrenza tra vettori con una buona occupazione e la sicurezza nel lavoro. In questo contesto il prossimo 17 maggio dalle ore 14 alle 22 si svolgerà il primo sciopero dei marittimi di Meridiano Lines”.