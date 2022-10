“Torniamo da Fabrizio Pignalberi, al comizio del fondatore del movimento Più Italia candidato alla Camera per scoprire (e far sapere, non senza tensioni) che la sua candidatura è falsa”. Questo lo hanno scritto a corredo dell’articolo pubblicato su internet all’indirizzo… www.iene.mediaset.it e relativo al servizio giornalistico da loro trasmesso dopo le 21.20 di ieri 04 ottobre 2022 su #Italia1, i redattori della Redazione del programma ‘Le Iene’.

Così hanno proseguito i cronisti nel loro testo: “ricordate chi è? Ne abbiamo parlato più volte sempre con Giulio Golia e Francesca Di Stefano… secondo diverse testimonianze si sarebbe approfittato di molte persone creando danni tuttora irrisolti. Ricostruiamo tutta la sua storia, compresa quella giudiziaria e le ultime novità”.

Per seguire il filmato realizzato dai due inviate potete connettervi digitando il link visibile in basso:

https://www.iene.mediaset.it/video/fabrizio-pignalberi_1163198.shtml