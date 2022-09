Tra pochi giorni partirà NUTRIMENTINPERIFERIA, un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Messina per eventi di spettacolo dal vivo, grazie a un bando pubblico che il Ministero ha pensato per le Città Metropolitane e il rilancio delle attività culturali nelle periferie. Nutrimenti Terrestri sta lavorando ad un nutrito cartellone di teatro, musica dal vivo e attività laboratori, che verrà realizzato da settembre a dicembre 2022, nelle zone di Giampilieri, Molino, Altolia, Briga, Pezzolo, Galati, Camaro, Tirone, Giostra e Sperone.

Trenta appuntamenti circa in diverse locations, a cominciare dal Parco Urbano per le Arti di Camaro al Teatro Annibale Maria di Francia, all’ex Monastero dei Benedettini di San Placido Calonerò, all’Auditorium Papardo, ed altri spazi in via di definizione. I progetti che Nutrimenti Terrestri, in partenariato con Tao SCS, realizzerà sul territorio sono “Da Nord a Sud” che coinvolgerà le circoscrizioni terza, quarta, quinta e sesta; “La Vallata” che si svolgerà tra Giampilieri, Molino e Altolia; “Autunno a Sud” per le zone di Briga e Galati; “San Placido Calonerò” che verrà realizzato a Pezzolo.

Tanti gli spettacoli, gli artisti e le maestranze coinvolte. Tra qualche giorno, la compagnia renderà noti tutti i dettagli del programma che comprenderà, tra gli altri, le “Canzoni Scordate” di Mario Incudine, le Glorius4 in concerto, Carlo De Ruggieri in “Ogni Bellissima Cosa”, Giovanni Renzo in concerto, una nuova produzione Nutrimenti di teatro-musica con Maurizio Marchetti e Tony Canto, Angelo Campolo in “Stay Hungry”, ApoGod Project il duo Fisichella Puliafito con“A Prog Bible” accompagnato dall’Orchestra Filarmonica di Giostra, “Quando le porte delle case resteranno di nuovo aperte” di Simone Corso, David Cuppari in concerto, lo spettacolo musicale teatrale Oἶδα di Babel-Amunì. Si parte il 10 settembre con “Blackout di Coppia” per la regia di Gianni Fortunato Pisani che andrà scena al Parco Urbano per le Arti di Camaro. Sempre a Camaro, il 15 settembre sarà la volta di “Ciclopu” di Gaspare Balsamo. Presto il programma completo sui canali social Nutrimenti Terrestri.