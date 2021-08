Traffico: agli imbarchi per la Sicilia…, siti a Villa San Giovanni si registrano code e caos

Quello iniziato oggi, è il primo week-end contrassegnato dal bollino nero per chi decide di mettersi in viaggio sia sulle autostrade calabresi che su quelle siciliane. In modo particolare…, si registrano lunghe code sull’A2 – “Autostrada del Mediterraneo” – mentre si giunge nelle vicinanze dello svincolo di Villa San Giovanni per coloro che devono traghettare verso la Sicilia.

Vengono segnalati rallentamenti, con incolonnamenti, dato che i tempi di attesa per imbarcarsi sulle navi del Gruppo “Caronte & Tourist”… verso Messina si sono attestati oltre le tre ore. Le colonne di automezzi a due ed a quattro ruote, hanno raggiunto i 2 km, tra gli svincoli di Santa Trada e Villa San Giovanni.

Per agevolare un corretto deflusso del traffico veicolare proveniente da Nord, è stata chiusa l’uscita villese per i veicoli che giungono da Reggio Calabria.