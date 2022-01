SABATO MATTINA, UN PASSANTE, MENTRE STAVA FACENDO UNA PASSEGGIATA HA CHIAMATO IL 112 PER RENDERE NOTA LA PRESENZA DEL CADAVERE DI UN UOMO SEMI CARBONIZZATO CHE GIACEVA IN UN CAMPO INCOLTO

Articolo…, tratto da… www.la-notizia.net.

Tragico ritrovamento in via Braccianese Claudia, nel territorio di Anguillara Sabazia. Stando alle informazioni apprese, sabato mattina, un passante, mentre stava facendo una passeggiata, ha chiamato il 112, per rendere nota la presenza del cadavere di un uomo semi carbonizzato, che giaceva in un campo incolto.

Giunta la segnalazione, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Bracciano, che insieme al medico di turno, hanno constatato che l’uomo, probabilmente di origini africane, era privo di documenti.

In questo momento, la salma si trova all’obitorio del Verano per l’autopsia disposta dal pm della Procura di Civitavecchia, mentre i militari del nucleo investigativo della compagnia di Ostia stanno svolgendo le dovute indagini per ricostruire la vicenda e dare un’identità alla vittima.