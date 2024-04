Tre danneggiamenti in 50 giorni, tutti in pieno giorno e tutti solo quando la vettura è parcheggiata di fronte la redazione di BlogSicilia: mai, invece, quando si trova anche poco distante dalla redazione… sono gli strani episodi accaduti dal 12 febbraio ad ieri 4 aprile in via Castellana bandiera. Presa di mira l’auto del direttore responsabile di BlogSicilia Manlio Viola…, si tratta di una Alfa Romeo Giulietta rossa, un’auto abbastanza distinguibile presa di mira a ripetizione.

Gli episodi iniziati il 12 febbraio

Gli episodi sono iniziati il 12 febbraio scorso. Il finestrino posteriore destro, lato passeggero, è stata mandato in frantumi da un giovane fuggito quando è scattato l’allarme. Ad osservare la scena altre due persone su un’auto nera che si sono allontanate qualche istante dopo, non prima di verificare che Viola si fosse accorto dell’accaduto. Hanno atteso che andasse a verificare per poi allontanarsi. Si era parlato, in quella occasione, di una banda che viaggiava su una Mercedes nera e tentava furti in questo modo.Il secondo episodio nella prima decade di marzo. L’auto, anche in questo caso, era parcheggiata di fronte la redazione. Prelevata la vettura, uscendo dal parcheggio uno strano rumore sotto le ruote ha fatto scattare il controllo. Erano state piazzate una ventina di viti sotto i due copertoni posteriori con il chiaro intento di causare una doppia foratura con tutti i disagi che ne conseguono.

Ieri, 4 aprile, il terzo episodio. Vettura parcheggiata fra altre tre auto, intorno alle 13.45 scatta l’allarme. Un uomo sulla quarantina fugge a piedi velocemente. Lo sportello anteriore lato guida è stato letteralmente piegato con l’uso di uno strumento da scasso. ce ne sono i segni su tutta la carrozzeria oltre al danno arrecato allo stesso sportello.

“All’inizio ho pensato ad un atto di vandalismo come purtroppo tanti ne raccontiamo ogni giorno o ad un tentativo di furto – racconta Manlio Viola – anche se le modalità mi sono subito apparse alquanto strane. Poi le forature hanno iniziato ad allarmarmi. Quella manciata di viti gettate proprio dietro le due ruote sembravano un gesto intenzionale. Ora il terzo episodio in 50 giorni diventa abbastanza inquietante”.

La solidarietà della FED

“Siamo profondamente indignati per gli atti vandalici subiti dal Direttore di BlogSicilia, Manlio Viola. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non possiamo permettere che venga minacciata in alcun modo – dichiara la Federazione Editori Digitali -. Condanniamo fermamente questi atti di violenza e solidarizziamo pienamente con Manlio Viola e con tutti i giornalisti che, con coraggio e dedizione, portano avanti il loro lavoro nonostante le intimidazioni e le minacce”.

“Chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per individuare e punire i responsabili di questo vile gesto – prosegue la Fed -. La libertà di stampa deve essere difesa e tutelata sempre e ovunque”.

Di Paola: “Atto vile, vicini al direttore Viola”

“Esprimo solidarietà e vicinanza al giornalista e direttore della testata BlogSicilia Manlio Viola per l’ennesimo vile danneggiamento subito ad indirizzo della sua automobile – dice il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola -. Le nostre grandi città sono quotidianamente depredate da malviventi che nelle ore notturne prendono di mira le automobili di ignari cittadini costretti poi a fare sacrifici per riparare i danni o ricomprare i propri mezzi. Una situazione che crea un clima preoccupante. Rivolgo un appello alle autorità competenti affinché si rivolga attenzione particolare al caso del giornalista Manlio Viola perché il reiterarsi di tali danneggiamenti lascia presagire un accanimento probabilmente collegato al lavoro di ricerca della verità che quotidianamente svolge la sua testata giornalistica”.

M5S: “Sia fatta chiarezza”

Anche il gruppo parlamentare del M5S all’Ars ha espresso solidarietà al direttore Manlio Viola dopo gli episodi di intimidazione: “Chiediamo – dice il capogruppo Antonio De Luca – che su questi episodi sia fatta chiarezza, considerato che il particolare accanimento nei confronti della vettura potrebbe adombrare un inaccettabile collegamento con l’attività professionale del giornalista e della sua redazione”.

Cisl Sicilia: “Atti gravi, condanniamo con fermezza”

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza al cronista Manlio Viola, direttore del quotidiano on line ‘BlogSicilia, per gli atti intimidatori compiuti ai suoi danni – Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio -. Stigmatizziamo e condanniamo con fermezza questi atti gravi che colpiscono un giornalista nello svolgimento del suo lavoro. Auspichiamo che gli organi inquirenti e le forze dell’ordine facciano con tempestività chiarezza su quanto avvenuto”.

Assostampa e Gruppo Cronisti a fianco del direttore

Solidarietà anche da parte di Assostampa Palermo e del Gruppo Cronisti dell’Associazione siciliana della stampa, con il segretario provinciale Gianluca Caltanissetta e la segretaria regionale Claudia Brunetto: “In un momento storico in cui la libertà di stampa è sempre più sotto pressione – affermano Caltanissetta e Brunetto – è importante che la comunità giornalistica si mostri unita e solidale di fronte a episodi di questo genere che, come sindacato, condanniamo con fermezza. Conosciamo Manlio Viola e sappiamo che non si lascerà intimorire e continuerà a svolgere il suo lavoro con la stessa passione e professionalità di sempre. Chiediamo, però, alle forze di polizia che sia avviata un’indagine approfondita per individuare il responsabile e assicurarlo alla giustizia. Ancora una volta, ribadiamo che è necessario garantire ai giornalisti un contesto sicuro in cui operare, senza dover subire pressioni psicologiche o, peggio, temere per la propria incolumità. L’Associazione siciliana della stampa continuerà a difendere i colleghi e la libertà di stampa in tutte le sedi e a condannare qualsiasi forma di violenza e intimidazione nei confronti dei giornalisti”.

L’ordine degli Infermieri di Palermo: “Minacce da condannare”

Anche il presidente dell’ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, esprime solidarietà al direttore Viola per gli atti intimidatori subiti.

“Sono inaccettabili, deprecabili e da condannare queste minacce volte a delegittimare e a offendere il ruolo ed il lavoro del giornalista. Siamo vicini al cronista Manlio Viola e auspichiamo che sul grave episodio sia fatta piena luce e che i responsabili siano assicurati alla giustizia”.

La solidarietà della Cisl Palermo-Trapani

“Esprimiamo vicinanza al giornalista Manlio Viola, direttore di BlogSicilia per l’atto intimidatorio di cui è stato vittima”. Così dichiara il Segretario Generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, rimarcando “l’importante e complesso lavoro che svolgono nella nostra città e nella provincia gli organi di stampa e l ‘importanza di un sempre maggiore controllo del territorio contro la criminalità diffusa crescente”.

