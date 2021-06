Tre giovani sono stati arrestati…, nelle scorse ore con l’accusa di stupro, da parte dei poliziotti della squadra mobile della Questura di Siena che hanno eseguito le relative misure cautelari richieste dai magistrati della locale Procura della Repubblica

Tre giovani sono stati arrestati per stupro dalla squadra mobile della Questura di Siena. I tre, tutti maggiorenni, si trovano ora ai domiciliari, dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo, presentata da una ragazza di 20 anni la settimana scorsa.

Le indagini hanno portato ad individuare quattro presunti responsabili, di cui un minorenne: il 17enne è indagato a piede libero. Tra gli arrestati, secondo quanto sarebbe emerso, ci sarebbe un calciatore del settore giovanile di una squadra di serie A. Le misure cautelari, eseguite dagli agenti della squadra mobile senese tra la città e la Sicilia, sono scattate dopo gli accertamenti coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica che hanno portato a individuare quattro presunti responsabili, di cui uno 17enne, a sua volta indagato a piede libero. Sono state perquisite le abitazioni dei destinatari del provvedimento giudiziario.

Gli atti che porterebbe ad ipotesi di reità…, sarebbero stati consumati durante una sera di festa tra amici, nella notte tra il 30 e il 31 maggio in una casa privata della Città toscana. Per lei è stato attivato il protocollo ‘Codice Rosso’ per la protezione della vittima. Solo uno del quartetto ha ammesso di avere avuto un rapporto sessuale, spiegando però che la donna era consenziente. I restanti soggetti coinvolti nella vicenda hanno negato respingendo ogni addebito chiedendo di essere scarcerati o almeno un affievolimento della misura cautelare alla quale sono sottoposti.

Il pubblico ministero procedente dal suo, ha opposto parere negativo alla richiesta. Mercoledì 16 giugno verranno effettuati gli accertamenti tecnici irripetibili sui telefoni cellulari di tutti, compreso quello della ragazza, per verificare la presenza o meno di video e foto della serata incriminata.

C’è un arresto eccellente tra gli individui fermati ed allo stato sotto indagine perché avrebbero partecipato alla presunta veemenza. Tra gli arrestati c’è Manolo Portanova, calciatore del Genoa di 21 anni. Il centrocampista (figlio dell’ex difensore di Messina, Napoli, Bologna e Siena Daniele Portanova), quest’anno ha collezionato 5 presenze in serie A con i liguri ed è in forza anche alla Nazionale under 20. Si è formato nelle giovanili della Juventus, diventando un punto di forza della Primavera allenata nel 2019-2020 da Andrea Pirlo, che lo ha anche fatto esordire in serie A con i bianconeri. Il 28 gennaio è poi passato al Genoa nella finestra di mercato di metà campionato.