Trenitalia è Official Green Carrier del Giro di Sicilia, in programma da oggi, 12 aprile, fino a venerdì 15 aprile, tra le più antiche corse a tappe italiane che precede il Giro d’Italia in programma nel mese di maggio

IL TOUR CICLISTICO..., HA PRESO IL VIA IN DATA ODIERNA DA MILAZZO PER UN TOTALE DI QUATTRO TAPPE E 662 CHILOMETRI