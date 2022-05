Tribunale di Napoli 25 maggio 2022: Francesco Carbone il presidente dell’Associazione di promozione sociale…, Governo del Popolo dice basta all’abuso criminale del Modello 45 in uso presso le Procure della Repubblica d’Italia ed adottato dai sostituti procuratori e dai procuratori capo per insabbiare notizie di reato effettivamente esistenti che invece vengono bloccate e occultate per proteggere esponenti politici e non affiliati a Logge, cosche e consorterie di ‘ndrangheta, mafia, camorra e massoneria alle quali spesso sono consociati gli stessi giudici.

I componenti di questo Gruppo di associati, rappresentati dal Carbone continueranno a manifestare con i loro Presidi… davanti a tutti gli Uffici giudiziari italiani fino a domani 26 maggio 2022.

Ecco…, le parole (del responsabile del sodalizio associativo costituito nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo)… tratte da un filmato di ‘L’Altra Notizia’!