Troppi morti, durante il primo lockdown per il Covid-19 nel 2020 alla Casa di Riposo “Come d’incanto” di Messina

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (DEL LOCALE TRIBUNALE), LA DOTTORESSA VALERIA CURATOLO HA DISPOSTO L'INCIDENTE PROBATORIO UNIFORMANDOSI ALLA RICHIESTA AVANZATA DAL PROCURATORE CAPO MAURIZIO DE LUCIA

E’ una indagine particolare, quella che riguarda l’accertamento della verita’ in relazione ai decessi avvenuti (alla Casa di Riposo “Come d’incanto” di Messina)… intrisa di dolore a causa della scomparsa di 34 anziani… l’ultima delle quali e’ avvenuta il 24 luglio 2020.

I fatti, accaddero durante il primo lockdown, correlato alla emergenza sanitaria da Covid-19 dopo il marzo dello scorso anno e per fare chiarezza sui motivi che condussero alle numerose morti il procuratore capo della Repubblica Maurizio De Lucia dispose nei mesi passati l’avvio di un Procedimento Penale con l’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati, ovvero… l’ex commissario Coronavirus dell’Asp, la titolare e il geriatra della struttura di via Primo settembre, oltre a due medici dell’Azienda sanitaria provinciale di via La Farina.

Il dottor De Lucia, ha chiesto ai responsabili della Sezione g.i.p. del Tribunale di disporre un incidente probatorio e la dottoressa Valeria Curatolo ha assentito a tale domanda… per procedere alla acquisizione anticipata delle prove… stabilendo di effettuare una perizia medico-legale collegiale.

La giudice per le indagini preliminari Curatolo ha nominato tre consulenti tutti del Policlinico “San Martino” di Genova:

il prof. Francesco De Stefano (specialista in Medicina legale);

il prof. Matteo Bassetti (specialista in Infettivologia nella Clinica di Malattie infettive);

la dott.ssa Emanuela Barisione (specialista in Pneumologia).

Per il conferimento dell’incarico, e’ stata fissata una udienza prevista il 4 maggio prossimo, alle 9.30, nell’aula della Corte d’Assise di Palazzo Piacentini.