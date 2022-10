L’OPERAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE DI PORDENONE, IN COLLABORAZIONE CON LA POLIZIA ALBANESE, HA PERMESSO DI FERMARE I TRUFFATORI, CHE ATTRAVERSO DUE CALL CENTER CONTATTAVANO LE VITTIME E CON VERE E PROPRIE TECNICHE DI PERSUASIONE E PLAGIO, RIUSCIVANO A CONVINCERLE A FARE PICCOLI INVESTIMENTI PER POI INDURLE AD INDEBITARSI

Truffati più di 3 milioni di euro a centinaia di cittadini, da un’organizzazione criminale che prometteva facili guadagni attraverso il trading online.

L’operazione della Polizia postale di Pordenone, in collaborazione con la Polizia albanese, ha permesso di fermare i truffatori, che attraverso due call center contattavano le vittime e con vere e proprie tecniche di persuasione e plagio, riuscivano a convincerle a fare piccoli investimenti per poi indurle ad indebitarsi e versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro. Nell’articolo anche i consigli per non cadere nella truffa