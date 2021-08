Articolo…, tratto da… www.msn.com.

Tutta l’Italia resterà ancora per una settimana zona bianca, anche la Sicilia che era l’unica regione fortemente indiziata di cambiare colore e di passare in zona gialla da lunedì 23 agosto. E’ questa l’indicazione – rilanciata dalle agenzie di stampa Ansa e Agi – che arriva oggi (venerdì 20 agosto) dalla cabina di regia che come ogni venerdì decide oggi gli eventuali cambi di colore delle regioni.

L’epidemiologo: “Nessuna impennata dei contagi”

Oggi – come già detto ampiamente nel corso della settimana – l’unica incertezza era quella della Sicilia che sembrava aver sforato tutti e tre i parametri richiesti per il passaggio in zona gialla: incidenza pari o superiore a 50 casi, occupazione delle terapie intensive oltre il 10% e dei reparti Covid ordinari oltre il 15%. Ora, incidenza e reparti ordinari sono ben al di sopra della soglia: incidenza oltre 155 e reparti oltre il 17%.

Per tutta la settimana è oscillata sul filo dei decimali l’occupazione delle terapie intensive attorno al 10%. Secondo i dati Agenas ieri ha superato l’11%, ma le indicazioni che arrivano al momento fanno propenderfe per la zona bianca: impossibile dire adesso se c ‘è una discrepanza tra i dati del ministeo della Salute e quelli di Agenas oppure se la cabina di regia ha valutato che nonostante oggi il coefficiente sia oltre la soglia, la Sicilia possa restare un’altra settimana in zona bianca. Lo sapremo in giornata.

Terza dose? “Prima i Paesi poveri”

Nessun problema per tutte le altre regioni: neppure per Calabria e Sardegna che erano quelle messe peggio.

Intanto la bozza del monitoraggio Iss segnala che l’indice Rt è ancora in calo: 1.1.