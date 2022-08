“Tutti e dico tutti gli organi di informazione hanno fatto titolo sui -101 simboli consegnati al Viminale con il folklore del Partito della Follia e di quello di Panzironi-”. Lo ha scritto in un Post pubblicato oggi 16 agosto 2022 su Facebook, Mario Adinolfi giornalista romano e leader de ‘Il Popolo della Famiglia’ che unendosi a ‘Exit’ di Simone di Stefano ha dato vita a ‘Alternativa per l’Italia’.

Ha aggiunto Adinolfi: “così il commento ferragostano è stato… basta partitini. Il modo per convincervi che è giusto votare per i soliti 8 già presenti in Parlamento. Nessuno vi ha detto che sulla scheda non troverete 101 partiti… troverete i soliti 8 perché non devono raccogliere le firme (se Calenda, Di Maio e Lupi avessero dovuto raccogliere le firme eravamo già a 5); più tre o quattro partiti a cui è riuscita questa traversata dell’oceano atlantico a nuoto e senza pinne che è stata la raccolta di sessantamila firme certificate con tutti in ferie. Noi di firme vogliamo raccoglierne centomila e continuate a presentarvi ai nostri banchetti. Ma sappiate che sulla scheda alla fine a livello nazionale saremo massimo in 12, non 101”.

Adinolfi ha concluso: “non fatevi portare sulla strada del voto ai soliti, perché dai soliti le stesse solite politiche avrete, per questo su quella strada vi conducono con quei titoli tutti uguali, con quei servizi tutti uguali. Scegliete chi al fianco di idee chiare e proposte efficaci ha messo più passione e determinazione, cioè noi di ‘Alternativa per l’Italia’”.