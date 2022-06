Tutto pronto nella cittadina turistica per l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quest’ultimo, alle 18 di domani, sbarcherà con l’elicottero presidenziale all’elipista del G7 dove sarà accolto dal prefetto di Messina, Cosima di Stani. Poi in auto raggiungerà, attraverso l’arco di Porta Catania, l’ingresso di Palazzo dei Giurati dove ad attenderlo vi sarà il sindaco, Mario Bolognari. Di seguito a piedi, nella passeggiata tradizionale sul corso Umberto, l’amato presidente, raggiungerà la piazza IX Aprile per presenziare una delle iniziative di Taobuk.

È prevista la sua presenza fino alle 20. Si tratta di un ritorno a Taormina di Mattarella che ha raggiunto la città del centauro, cinque anni fa, in occasione del G7. Numerosi, inoltre, i sopralluoghi effettuati dal vice questore, Fabio Ettaro. La città si prepara a quello che rappresenta un vero e proprio evento tanto che è stata vietata la sosta di tutti i veicoli, dalle ore 14 alle ore 21, con la previsione della rimozione forzata nelle vie: Marconi, Bongiovanni (fino al varco di ingresso della Piscina Comunale), Don Bosco e Damiano Rosso. È stato anche vietato il transito di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli delle Forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso, nel corso Umberto, da porta Catania a piazza Santa Caterina, dalle ore 16 alle ore 21.

È stato vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli in via Teatro Greco e Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 14 fino al termine di una ulteriore manifestazione che si terrà presso il Teatro Antico. Sarà riservato il parcheggio di “Porta Pasquale” e la terrazza del Parcheggio di “Porta Catania” per le autovetture di servizio e delle Autorità presenti alla cerimonia dalle ore 7 di sabato e fino al termine della stessa cerimonia. Intanto il sindaco, Mario Bolognari, nel suo discorso di benvenuto chiederà al presidente aiuto per l’industria turistica locale.