Tutto pronto, per l’evento dell’anno, la 33esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, il 9 settembre 2021, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina.

Ma ecco alcuni illustri ospiti che hanno messo a segno i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, per la Finale: nella carovana del concorso, ritorna Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano, che curerà le coreografie della finale; consolidata la conduzione della serata affidata, ancora una volta, a Beppe Convertini, volto noto di Rai1, insieme a Justine Mattera, showgirl, attrice, conduttrice televisiva, cantante, ex moglie del conduttore televisivo Paolo Limiti.

Per il segmento, invece, dedicato alla comicità, approda a Taormina, Fabrizio Fontana, comico, cabarettista e personaggio televisivo, ha partecipato in “Paperissima Sprint” su Canale 5 nel 1999 e “Le Iene”, nel 2000. Dal 2008 è anche ospite fisso di “Quelli che…il calcio”. Dall’11 febbraio 2014, entra a far parte del Cast di “Striscia la notizia”, nei panni di “Capitan Ventosa”. Oltre ai già citati si aggiungono, il Produttore Cinematografico Antonio Chiaramonte, Presidente CinemaSet, che ha portato due produzioni al Festival del Cinema di Venezia, vincendo nel 2020, il Premio “Starlight International Cinema Award“, gli attori, Vincent Riotta attore britannico di origini italiane, è molto attivo sia in TV che al Cinema, in Italia è molto famoso per aver partecipato alla serie “Il capo dei capi”, interpretando la parte del pentito di mafia Tommaso Buscetta, inoltre ha partecipato nella serie Tv, “Squadra antimafia – Palermo oggi” e “ La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2; Gaetano Aronica, ha recitato nella fiction “Il capo dei capi” e nel 2010 fa parte del cast di “Squadra antimafia – Palermo oggi”, al cinema ha recitato nel film “Malèna” e “Baarìa”, Demetra Hampton attrice ed ex modella statunitense.

Special Guest Star Mario Venuti. Madrina della serata l’attrice showgirl, Valeria Marini. Saranno, inoltre, presenti, il maestro impareggiabile nell’arte del “make-up” Pablo Gil Cagnè, visagista delle star e il direttore dell’Agenzia ”The One Model”, re della moda Franco Battaglia. E non finisce qui … !!!??? Da 33 anni, nel panorama nazionale, il Premio “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”, dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze. Inoltre, “Una Ragazza per il Cinema”, è stato inserito nel prestigioso cartellone della Rassegna del Taormina Arte 2021.