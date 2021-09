Ubriaco picchia la compagna e le frattura due costole: per questo a Besana in Brianza, in provincia di Monza, i carabinieri hanno arrestati un ex pugile di 56 anni di origini calabresi. I militari erano intervenuti dopo una richiesta di soccorso da parte di una donna 57enne che stava subendo l’aggressione da parte del compagno.

Sul posto i militari hanno constatato che il compagno, in palese stato di ubriachezza aveva colpito violentemente la donna danneggiato gli arredi interni continuando a minacciare e a offendere pesantemente la vittima anche dinanzi ai carabinieri. La donna è stata soccorso e portata in ospedale in codice giallo da dove è stata poi dimessa con una prognosi di 25 giorni per politrauma da aggressione e frattura di due costole; l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro conviventi aggravati e lesioni personali e associato presso la casa circondariale di Monza.

I carabinieri hanno accertato che il motivo della lite dalla quale è scaturito l’evento era legato alla gelosia degenerata a causa dalla presenza di un 47enne, amico della coppia, che poco prima aveva accompagnato la donna a recuperare il compagno rimasto in strada in stato di ubriachezza. I carabinieri hanno accertato che quello dell’altra sera era solo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza fisica e psicologica protrattisi dal 2012 a oggi.