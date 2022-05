È IL TITOLO CHE I RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI ANTIMAFIA DUEMILA, HANNO SCELTO PER L’ORMAI CONSUETO CONVEGNO CONTRO LA MAFIA (IL QUALE OGNI ANNO SI CELEBRA IL 23 MAGGIO E SARA' COSI' ANCHE OGGI NEL 30° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI CAPACI IN CUI VENNERO UCCISI I GIUDICI GIOVANNI FALCONE E FRANCESCA MORVILLO (LA MOGLIE DEL MAGISTRATO PALERMITANO) E GLI AGENTI DI SCORTA... VITO SCHIFANI, ROCCO DICILLO E ANTONIO MONTINARO) CHE SI TERRA' ALLE ODIERNE 18:30 A PALERMO PRESSO IL CINEMA GOLDEN, DOVE CI SARANNO: NINO DI MATTEO, ROBERTO SCARPINATO, GIUSEPPE LOMBARDO, MARIA FIDA MORO, SEBASTIANO ARDITA, LUCA TESCAROLI E GIORGIO BONGIOVANNI

Articolo…, tratto da… www.progettoitalianews.net!

“Uccisi, Traditi, Dimenticati”. È il titolo che la redazione di Antimafia Duemila ha scelto per l’ormai consueto convegno contro la mafia in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci in cui vennero uccisi i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

A 30 anni di distanza da quel terribile 23 maggio ’92 che segnò per sempre la storia d’Italia, le cose da allora sembrano non essere cambiate come ci si auspicava. Ancora “(r)esistono” molte verità nascoste nonostante le numerose inchieste e processi. Sono ancora ignoti i volti dei soggetti esterni a Cosa nostra che hanno giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione della strage. Così come è ancora un mistero chi effettivamente siano quegli “ibridi connubi” che hanno voluto la morte del giudice Giovanni Falcone.

E, come se non bastasse, alle mancate verità si sommano i recenti tentativi di smantellare l’impianto legislativo di contrasto alle mafie e ai sistemi criminali – ispirato e fortemente voluto da Falcone e Borsellino – e quelli per indebolire l’istituto dei collaboratori e delle collaboratrici di giustizia (soggetti, salvo eccezioni, utili alla ricostruzione delle verità indicibili di stragi e delitti eccellenti); e vengono isolati, delegittimati e derisi alcuni magistrati e procuratori schierati in prima linea nel contrasto alle mafie; uomini condannati per mafia sono tornati a dettare la politica a Palermo – e non solo -; sono emerse nuove minacce di morte e progetti dinamitardi nei confronti di alcuni magistrati che quotidianamente si adoperano per ridare al Paese quelle verità indicibili celate dietro le pagine più buie della Storia d’Italia.

Di tutto ciò e tanto altro ne parleremo lunedì 23 maggio 2022 presso il Cinema Golden di Palermo, ore 18:30, con il Consigliere togato al Csm Nino Di Matteo, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, la figlia dell’onorevole Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse e dallo Stato, Maria Fida Moro; il Consigliere togato al Csm Sebastiano Ardita (in video); il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli (in video); e il direttore di Antimafia Duemila Giorgio Bongiovanni. Con la partecipazione del Movimento internazionale Our Voice, la cui leader e fondatrice Sonia Bongiovanni leggerà Saverio Lodato.