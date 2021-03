Uiltrasporti, Messina: “La via Padre Annibale Maria di Francia a Faro superiore è ridotta una discarica”

“L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INTERVENGA PER UNA IMMEDIATA BONIFICA”

L’amministrazione comunale intervenga per un’immediata bonifica ambientale della zona. Con una nota indirizzata al Comando Polizia Municipale Nucleo Decoro Urbano all’Assessore Dafne Musolino, al Sindaco Cateno De Luca e alla Società Messinaservizi, a firma di Nino Di Mento la segreteria della UIltrasporti.

Di Mento ha denunciato le numerose segnalazioni da parte dei propri associati e cittadini residenti nella zona di via Padre Annibale Maria di Francia presso Faro superiore, che da tempo lamentano disagi e preoccupazioni per la mancanza di necessari interventi di bonifica e pulizia, come si evince dalle foto allegate.

“Duole constatare che l’inciviltà spesso dilagante di una piccola fascia di cittadini, rischia di rendere vani gli sforzi degli operatori di Messinaservizi e pregiudica l’operato dell’azienda addetta al servizio di raccolta e igiene urbana, pertanto si reputa necessario l’intervento delle autorità preposte. Denunciamo lo stato di abbandono e di assoluto degrado in cui versa la via Padre Annibale Maria di Francia, una delle zone più importanti della città, meta di numerosi pellegrini, sita nel villaggio Faro superiore, strada d’interesse storico, culturale e religioso che porta al Santuario della Madonna della Guardia, dove Sant’Annibale Maria di Francia, trascorse gli ultimi giorni della propria vita. La situazione attuale nella vallata, cosparsa di rifiuti abbandonati anche di tipo speciale, è uno scenario che fa brutta mostra di se a tutti i cittadini della zona e agli avventori, ed è ad oggi ancor più grave alla luce dei ritardi registrati negli interventi più volte richiesti”.

“L’allarme oltre che ambientale e sanitario è insito anche nel rischio incendi, visto l’approssimarsi della stagione estiva, come fra l’altro hanno dimostrato i gravi accadimenti avvenuti l’anno scorso. Proprio per questo si ritiene necessario porre all’attenzione della Polizia Municipale Nucleo Decoro Urbano, dell’Amministrazione Comunale e della Società competente la situazione che definiamo, imbarazzante per il decoro cittadino ma anche i rischi ad essa connessi. Si sollecitano pertanto, azioni che mirino ad un’immediata bonifica ambientale della zona, prevedendo nel più breve tempo passibile tutte quelle azioni ed iniziative necessarie, quali telecamere o foto trappole, atte all’individuazione di individui che dovessero continuare a rendersi responsabili di atti che definiamo di pura inciviltà e al tempo stesso al fine di agevolare il lavoro delle maestranze della Messinaservizi Bene Comune”… conclude il segretario della UIltrasporti Messina.