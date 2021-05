QUELLO CHE E' STATO DESCRITTO, AVVIENE DA DIVERSE NOTTI, IN ORE NOTTURNE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL COPRIFUOCO

Ultimamente, pare che nella città di Messina, si sia diffusa una nuova moda, ovvero quella di dare fuoco ai cassonetti dei rifiuti. Quanto viene descritto, accade da diverse notti, ed in pieno coprifuoco, allorquando ignoti danno alle fiamme i contenitori della spazzatura adibiti alla raccolta degli inerti indifferenziati.

Come conseguenza, si ha un ammorbamento dell’atmosfera ed un ulteriore carico di lavoro per gli operatori appartenenti al Corpo dei vigili del Fuoco. Nella notte scorsa sono stati interessati dal fenomeno accennato, i cassoni posti in via Santa Cecilia a valle del viale San Martino.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.