Ultimi dettagli per la rassegna che in presenza ed in live streaming proporrà il meglio del fashion wedding e tante idee per intrattenere gli ospiti. Madrina dell’evento la wedding planner Paola Canale Pronti per raccontare il matrimonio in tutte le sue declinazioni, ma pronti soprattutto a fare del matrimonio una vera festa, un evento da ricordare per gli sposi e per i tanti ospiti.

L’edizione della Ri- partenza di Messina Sposi in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre al Royal Palace Hotel punta soprattutto su questo. Parola d’ordine: divertimento! Un matrimonio bello da guardare, ma soprattutto da vivere.

Messina Sposi 2022 torna dopo una stagione di pausa a causa della pandemia e torna all’insegna dell’allegria e come sempre del meglio del fashion wedding. Quest’anno ce n’è per tutti. E’ il claim della nuova attesa edizione che si terrà nella storica e centralissima sede del Royal Palace Hotel sabato 23 ottobre (ore 16,00 – 20,00) e domenica 24 (ore 10,00 – 20,00). Madrina dell’evento la wedding planner Paola Canale, Consulente di Galateo Aziendale, Wedding Coach, responsabile per la Calabria dell’Accademia Etiquette Italy che promette un’inaugurazione con i fiocchi e tanti momenti glamour!

Ospiti dell’evento saranno Aldo Sacchetti, il talentuoso illustratore di brand di moda di lusso, che ha collaborato con note griffes come Dior, Bulgari e Fendi che porterà a Messina Sposi alcuni dei suoi più celebri “disegni fashion” ed Antonio Familiari, anima del progetto Amuà – profumi di Calabria, che presenterà Taerre, una fragranza naturale dedicata agli uomini ed alle donne dallo spirito audace ed avventuroso. Paola Canale sarà presente in tutte le giornate di Messina Sposi, a breve partiranno i suoi corsi di Wedding planner ed Events Coordinator, Marketing emozionale per Wedding planner, Web marketing per wp.

Messina Sposi: diversa da tutte ma uguale al Tuo modo di vedere il matrimonio. L’evento presenterà una rassegna elegante con tutte le novità di un settore sempre in evoluzione: dai giochi alle light design, al divertimento degli invitati e persino come accogliere e gestire gli amici a quattro zampe ed ancora la musica dal vivo, le wedding cake, i selfie davanti agli specchi, le clip animate e naturalmente tutte ma proprio tutte le tendenze del wedding, accuratamente selezionate solo fra le migliori aziende della Sicilia orientale.

Confermati anche quest’anno i live streaming dove si alterneranno tanti ospiti per parlare del matrimonio ma ci saranno anche showcooking, shooting fotografici, momenti dedicati alla netiquette negli eventi per imparare ad accogliere gli ospiti, spazi dedicati alla scrittura creativa, all’home design e molto altro. I momenti più importanti di Messina Sposi saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook ed instagram di E – Motion Messina al https://www.facebook.com/emotionmessina. Partner dell’iniziativa il magazine di attualità Me Style www.mestyle.it che seguirà da vicino la manifestazione e ne presenterà i contenuti più importanti.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative anti covid. Sabato 23 e domenica 24 al Royal Palace Hotel. L’ingresso a Messina Sposi sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass ottenuto con apposita vaccinazione o con tampone antigenico con esito negativo eseguito nelle ultime 24 ore.