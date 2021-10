Ultimo fine settimana al Centro Commerciale Tremestieri per il “Vaccino Day” promosso dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina ed accolto con grande entusiasmo dalla direzione della Struttura

Ultimo fine settimana al Centro Commerciale Tremestieri per il “Vaccino Day” promosso dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina ed accolto con grande entusiasmo dalla direzione del Centro.

Numerosi sono stati negli scorsi weekend di ottobre i cittadini che spontaneamente si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid, dimostrando così di gradire l’iniziativa, ma soprattutto, di possedere un alto senso di responsabilità sociale. Per fornire un servizio sempre migliore alla cittadinanza al piano terra del Centro, durante i weekend dedicati alla vaccinazione, è stato allestito un INFO POINT con personale pronto a rispondere ad alcune richieste dell’utenza. In particolare, all’INFO POINT verrà assicurata assistenza alle persone che per vari motivi non hanno ancora ricevuto il proprio Green Pass(per riceverla si consiglia di portare la tessera sanitaria).

Inoltre, grazie alla presenza di alcuni operatori dell’Ufficio Commissario Emergenza Covid1 9 appositamente formati saranno fornite informazioni a tutte quelle persone che prima di sottoporsi al vaccino desiderano ulteriori chiarimenti. Infine, sempre all’INFO POINT, è presente del personale per la stampa del Green Pass, servizio molto utile soprattutto per la popolazione più anziana, non dotata di ausili tecnologici. L’idea nasce per consentire a tutti di poter ottenere facilmente su carta il proprio green pass, divenuto pressochè indispensabile per svolgere numerose attività. La struttura vaccinale sarà aperta stasera (30 ottobre) fino alle 19,00 e domani dalle 10,00 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00.