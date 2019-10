Umane Imperfezioni: è stata presentata, la Stagione teatrale 2019/20 del Teatro dei 3 Mestieri di Messina

ANCHE QUEST’ANNO NON MANCANO LE NOVITA'

E’ stata ufficialmente presentata “Umane imperfezioni” la nuova stagione del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Anche quest’anno non mancano le novità perché, oltre alla stagione di drammaturgia contemporanea che si compone di 8 spettacoli e che sarà inaugurata venerdì 18 e sabato 19 ottobre con lo spettacolo “Io, Sarah. Ultime ore di Sarah Kane”, è prevista anche una rassegna di cinema indipendente con 4 pellicole di assoluto livello. Questo cartellone prenderà il via il 10 novembre con il film “Al di la del risultato” (Regia: Emanuele Gaetano Forte) e proseguirà il 15 dicembre con “Figli del set”, il 26 gennaio con “I fratelli Karamazov” (Regia si Petr Zelenka) e il 26 aprile con “Carta bianca” (Regia Andrés Arce Maldonado).

Spazio anche al teatro per i più piccoli con la rassegna di teatro per bambini e ragazzi che il 24 novembre sarà inaugurata da “Pinocchio”.

E’ in corso la campagna abbonamenti per la stagione Umane Imperfezioni. Per l’acquisto degli biglietti degli spettacoli è possibile usare anche 18 app e Carta del docente.

Drammaturgia Contemporanea

18 – 19 ottobre: IO, SARAH Ultime ore di Sarah Kane Tratto dal romanzo di Francesca Auteri “Ultime ore di Sarah Kane” edito da VME Riduzione e Adattamento Giovanni Arezzo e Alice Sgroi con Alice Sgroi Regia Giovanni Arezzo Assistente alla regia Gabriella Caltabiano;

29 – 30 novembre: UN COTTAGE TUTTO PER SÉ di e con Natalia Magni regia di Sonia Barbadoro Produzione Magnitudo nove;

10 – 11 – 12 gennaio: MET FOR MINA (prima nazionale) Di Giusi Arimatea e Domenico Loddo Con Francesco Bernava, Stefano Cutrupi e Alice Sgroi Regia Nicola Alberto Orofino Produzione Teatro dei 3 Mestieri/MezzARIA teatro;

7 – 8 – 9 febbraio: BAR STELLA (prima nazionale) Testo e regiaTino Caspanello Con Cinzia Muscolino, Francesco Biolchini, Tino Calabrò Produzione Teatro Pubblico;

Incanto 28 – 29 Febbraio: IL CIRCO CAPOVOLTO di e con Andrea Lupo dall’omonimo romanzo di Milena Magnani regia Andrea Paolucci produzione Teatro delle Temperie;

27 – 28 marzo: IL NATALE DI HARRY Di Steven Berkoff diretto e interpretato da Nicola Alberto Orofino Produzione MezzARIA teatro;

17 – 18 aprile: STAVOLTA E MAI PIÚ Di Elio D’Alessandro, Edoardo Palma, Emanuele Gaetano Forte Con Elio D’Alessandro Regia Simone Schinocca e Edoardo Palma Produzione Tedacà;

8 – 9 maggio: SOUL Di e con Maurizio Zacchigna Produzione Mamarogi Venerdì e sabato ore 21:00_- Domenica ore 19:00.

Famiglie a teatro