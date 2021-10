Un 27enne e un minore sono stati denunciati a Caltanissetta, dopo la notte turbolenta di cui loro malgrado sono stati protagonisti

Un 27enne e un minore sono stati denunciati a Caltanissetta dopo la “notte brava” di cui sono stati protagonisti loro malgrado. Il primo ha provocato un incidente in evidente stato di alterazione psico-fisica per via dell’abuso di alcol, l’altro invece ha aggredito i poliziotti che erano intervenuti sul posto.

“A bordo del mezzo condotto dal ventisettenne – spiega la polizia – viaggiava anche un minorenne, anch’egli in stato di ubriachezza, il quale si è scagliato contro gli agenti provocando a due di essi lievi ferite agli arti”.

Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia risultando positivi all’alcol test, il conducente del mezzo con un tasso alcolemico di molto superiore al valore massimo consentito dalla legge. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il mezzo del ventisettenne è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.