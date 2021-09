Un 33enne…, avrebbe toccato il sedere ad una commessa nel retro di una bottega situata in una frazione della zona Nord della Città di Messina…, per poi pagare la spesa e uscire

Dopo avere toccato il sedere ad una commessa nel retro di una bottega situata in una frazione della zona Nord della Città di Messina…, sarebbe poi uscito dopo il pagamento della spesa. Questi sono i fatti avvenuti il 25 giugno 2021, denunciati ai carabinieri dalla vittima 17enne.

Per quel che è accaduto, il giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, la dottoressa Simona Finocchiaro ha disposto gli arresti domiciliari di un 33enne (il presunto autore del gesto avventato)… che lunedì prossimo sarà interrogato dal magistrato.

La giovane, durante il proprio turno pomeridiano aveva notato un ragazzo che con fare sospetto si aggirava tra i reparti. A un certo punto l’uomo ha incrociato la donna e nello stesso istante le avrebbe toccato le parti intime. Spaventata, la ragazzina si è rifugiata nel magazzino dell’esercizio commerciale, ma era ancora seguita dall’uomo.

La scena però, è stata vista da un altro dipendente dell’attività, in quel momento il cliente si è recato verso la cassa per pagare e successivamente allontanarsi. Il fermato che è assistito dall’avvocato Lugi Giacobbe, si difende sostenendo di non avere assolutamente palpeggiato la minorenne… al riguardo ha aggiunto come la stessa non ha accennato alcuna reazione e fuori era atteso dalla moglie. Le indagini dei militari, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dovrebbero confermare il racconto fatto in sede di denuncia dalla giovanissima.