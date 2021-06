Un 51enne messinese disoccupato, per anni avrebbe costretto la moglie a subire episodi di violenza fisica (giungendo anche ad aggredirla con un coltello minacciandola di morte) e psicologica facendo vivere sia lei che i figli della coppia in uno stato di ansia perdurante

PER QUESTI EPISODI, IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL LOCALE TRIBUNALE, OTTEMPERANDO ALLA RICHIESTA DEI MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SEDE HA DISPOSTO PER LUI UNA MISURA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE