“Un altro zozzone beccato a Minissale” [Video]

“Un altro zozzone beccato a Minissale”! Lo ha reso noto, oggi su Facebook dopo le 07.50 il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto e concluso: “l’abbandono dei rifiuti è una pratica incivile e costituisce condotta illecita per la quale questo zozzone è già stato identificato e multato. Non ci fermeremo fino a quando non la smetterete! Vi becco ad uno ad uno! Precisiamo che le immagini dell’azione sono state elaborate dalla Sezione di Polizia Ambientale avvalendosi delle telecamere acquistate con il finanziamento PON Metro Prog. MEsM@RT ME1.1.d.”!