Un arresto…, si è verificato a Catania per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia

I CARABINIERI DEL LOCALE NUCLEO RADIOMOBILE, SONO INTERVENUTI IERI POMERIGGIO IN VIA TESTULLA... A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE RIGUARDANTE UNA AGGRESSIONE AGITA DA PARTE DELL'AGGRESSORE NEI CONFRONTI DI UNA DONNA IN AVANZATO STATO DI GRAVIDANZA, VERSO LA QUALE L'UOMO HA ANCHE USATO VIOLENZA PREMENDO L'ADDOME DELLA VITTIMA E METTENDO A RISCHIO LA GESTAZIONE

Un arresto…, si è verificato a Catania per l’ipotesi di reato di maltrattamenti. L’ha schiaffeggiata e strattonata nonostante fosse in stato di gravidanza, e addirittura le sarebbe saltata addosso premendole con violenza l’addome, mettendo quindi a rischio la salute del piccolo che portava in grembo.

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 28enne catanese con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono stati costretti ad intervenire lo scorso pomeriggio in seguito alla richiesta arrivata da parte di un residente che ha segnalato un’aggressione ai danni di una donna in avanzato stato di gravidanza. Una pattuglia è intervenuta immediatamente nell’abitazione da cui provenivano urla e frastuono in una traversa di via Testulla.