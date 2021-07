COSI' HA DETTO OGGI, IN UNA NOTA, IL PRESIDENTE DELLA CONFCOMMERCIO DI MESSINA, CARMELO PICCIOTTO COMMENTANDO L'ESITO DEL VOTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHE HANNO APPROVATO L'ESENZIONE DELLA TARI PER IL 2021 A BENEFICIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

“Un atto che va nella giusta direzione venendo incontro alle esigenze delle aziende già fortemente provate dalle restrizioni imposte dalla pandemia”. Così il presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto commenta il voto d’aula che oggi in consiglio comunale ha portato all’approvazione della delibera relativa all’esenzione dalla Tari 2021 per le attività commerciali.

”Questo provvedimento – spiega Picciotto – consente alle aziende di scrollarsi di dosso ulteriori peso, soprattutto in un periodo in cui molte sono indebitate a causa del covid. Apprezziamo e gradiamo questa iniziativa e ci auguriamo che anche questo possa contribuire a ridare fiducia e speranza agli imprenditori, sfiancati da quasi due anni di restrizioni. Speriamo inoltre che a questo provvedimento se ne aggiungano altri che possano garantire un po’ di respiro alle attività commerciali e ridare loro la fiducia e l’entusiasmo necessari per continuare ad investire in questa nostra terra”.