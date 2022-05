Articolo…, tratto da… www.messinaindiretta.it!

Un autobus di linea ATM ha preso fuoco oggi al capolinea di Gazzi e nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco, accorsi prontamente, è andato totalmente distrutto. La densa nube di fumo generata dall’incendio e due forti esplosioni hanno creato paura tra gli abitanti della zona.

Dalle prime informazioni tutto è iniziato con una forte esplosione e con l’autista del mezzo che ha tentato di spegnere autonomamente l’incendio con un estintore, naturalmente non riuscendo nel suo intento e rimanendo intossicato dal fumo.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il dipendente ATM e ne hanno disposto il trasferimento, in via precauzionale, presso il vicino Policlinico Universitario e la Polizia Municipale impegnata a smaltire le lunghe code di auto formatesi in prossimità del luogo dell’incendio a causa della chiusura della strada, invasa dal gasolio fuoriuscito dal mezzo in fiamme.