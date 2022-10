“MISS CLAUDIA” E' TORNATA NEGLI STUDI DI “AVANTI UN ALTRO” PER REGISTRARE LE NUOVE PUNTATE CHE ANDRANNO IN ONDA DAL 9 GENNAIO 2023

Testo…, tratto da… www.rds.it!

Un body nero che a stento riesce a contenere le sue forme mozzafiato: l’ultimo selfie di Claudia Ruggeri non è certo passato inosservato. “Miss Claudia” è tornata negli studi di “Avanti un altro” per registrare le nuove puntate che andranno in onda dal 9 gennaio.

Come era prevedibile, il suo milione di follower non è rimasto a guardare. Il post ha raccolto moltissimi commenti e altrettanti like, a conferma del grande affetto nei confronti della showgirl.

Cresce l’attesa per le nuove puntate di “Avanti un altro!”. Quest’anno ci sarà anche una new entry: Sophie Codegoni. Dopo aver conquistato i telespettatori nella casa del “Grande Fratello Vip”, l’influencer parteciperà al programma nei panni della Bonas al posto di Sara Croce, che invece vedremo al “Maurizio Costanzo Show”.

Tra le altre showgirl confermate troveremo anche Francesca Brambilla, Maria Mazza e Laura Cremaschi e Kenia Fernandes. Non ci sono ancora notizie, invece, per Viviana Vizzini. Entrata lo scorso anno con il ruolo di “Supplente”, ad oggi non ha ancora svelato se ci sarà nelle nuove puntate, né pubblicato foto dallo studio. La nuova stagione arriverà come sempre a partire da gennaio. A marzo 2023 tornerà anche un altro programma di Paolo Bonolis molto amato dal pubblico: “Ciao Darwin”