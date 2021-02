Un cane, rimasto ferito, è stato tratto in salvo dai carabinieri che lo hanno individuato sulla strada Provinciale 14 nel territorio siracusano

Articolo, tratto… da… www.blogsicilia.it.

I carabinieri hanno tratto in salvo un cane trovato ferito sulla Provinciale 14;

L’animale, un meticcio di taglia media, ha rischiato di essere travolto dalle auto;

E’ stato trasferito in una clinica veterinaria.

Un cane rimasto ferito sulla Provinciale 14, nel territorio di Cassaro, zona montana di Siracusa, è stato tratto in salvo dai carabinieri della stazione del piccolo Comune.

L’animale, un cane meticcio di taglia media, dal racconto fornito dai militari, era sanguinante, sembrava deceduto ma un guaito ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, in quel momento impegnate in un servizio di controllo. Il cane ha rischiato di essere travolto dalle auto, d’altra parte era già calato il buio, ma i carabinieri si sono precipitati per recuperarlo.

Le cure di una volontaria

E’ stato contattato il servizio veterinario dell’Asp di Siracusa per consentire le cure al meticcio e poco dopo è arrivata una volontaria dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) che ha preso in affidamento il cane per poi accompagnarlo in una clinica veterinaria nel Siracusano.

“La stessa volontaria ha pubblicato sui principali social alcuni “post” con foto dell’intervento in soccorso del povero animale in cui ringrazia i Carabinieri per la sensibilità dimostrata”…, fanno sapere i carabinieri.