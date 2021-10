Un controllo del territorio a tappeto, senza soluzione di continuità, ha consentito di trarre in arresto un romeno che passeggiava per strada in via Carlo Cattaneo a Fonte Nuova

Un controllo del territorio a tappeto, senza soluzione di continuità, ha consentito di trarre in arresto un romeno. Passeggiava in strada in via Carlo Cattaneo a Fonte Nuova con una busta in mano. A fermarlo per un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara diretta da Fabio Germani.

I poliziotti hanno così scoperto che all’interno del sacchetto di colore bianco l’uomo nascondeva ,2 panetti avvolti con del nastro isolante marrone del peso cadauno di oltre 1 kg di cocaina. E’ scattata così la perquisizione nell’abitazione del 57enne ubicata sulla stessa via dove è avvenuto il controllo. Qui all’interno della camera da letto, a terra vicino alla porta, gli agenti hanno rinvenuto altri 4 panetti aventi lo stesso peso e contenenti la stessa sostanza di quelli trovati nella busta, contrassegnati rispettivamente 2 con la lettera H1, 1 con N1 e infine l’altro con BD insieme a un involucro in cellophane contenente 500 gr di cocaina.

Nella stessa stanza gli agenti hanno trovato 3 pistole avvolte con panno in fibra di colore rosa celeste e verde, 2 Revolver Smith & Wesson con 17 proiettili, 1 Pistola Glock calibro 9x 21 con 20 munizioni dello stesso calibro.

Insieme alla droga e alle armi i poliziotti hanno sequestrato anche 3 bilance di precisione, 1 macchina per il sottovuoto, 1 agenda di colore verde riportante il quantitativo di stupefacente, cifre e nomi, 7.900 euro trovati in un comodino, 2 telefoni cellulari e 46 gr di hashish trovati nel garage nella disponibilità dell’uomo.

Al termine degli accertamenti H.A. è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di munizionamento, detenzione illegale di 2 armi comuni da sparo e detenzione illegale di arma clandestina.