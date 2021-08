DUE RAGAZZE..., SONO STATE CENTRATE DA UN'AUTO CHE PERCORREVA LA MEDESIMA STRADA MENTRE SI TROVAVANO SULLE STRISCE PEDONALI... NEI PRESSI DEL LIDO BLANCO, UNA DI ESSE DELL'ETA' DI 24 ANNI E' STATA TRASPORTATA AL POLICLINICO DI VIALE GAZZI IN CODICE ROSSO PER ESSERE RICOVERATA NEL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA, MENTRE L'AMICA 20ENNE E' STATA DIMESSA DAI SANITARI CHE SU DI LEI HANNO RISCONTRATO UNA FRATTURA AD UN BRACCIO

Un grave incidente, si è verificato alle ore 2.00 della scorsa notte sulla via Consolare Pompea nella riviera Nord di Messina. Mentre stavano attraversando le strisce pedonali, due ragazze sono state centrate dal conducente di un’auto che percorreva la medesima strada nei pressi del Lido Blanco.

Come spesso accade in tali circostanze, ad avere la peggio sono state le giovani che transitavano a piedi, una di loro dell’età di 24 anni è stata trasportata in Codice Rosso al Policlinico di viale Gazzi per essere ricoverata nel Reparto di Neurochirurgia, mentre l’amica 20enne ha riportato una frattura ad un braccio ed i sanitari hanno deciso dimetterla.

Ad indagare sulla dinamica del sinistro, sono ora gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, prontamente intervenuti sul posto. Secondo i primi accertamenti effettuati dal personale preposto, il guidatore della vettura avrebbe ammesso le proprie responsabilità sull’accaduto e non sarebbe risultato positivo al test per rilevare il suo tasso alcolemico.