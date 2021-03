Un gravissimo incidente, si è verificato ieri alle ore 22.30 sull’autostrada A20, Messina-Palermo nella carreggiata lato mare in direzione del Capoluogo regionale… sul viadotto Tarantonio poco prima del casello di Villafranca Tirrena

UNA TOYOTA RAV 4, HA VIOLENTEMENTE TAMPONATO UN TIR RESTANDO COMPLETAMENTE DISTRUTTA NELLA SUA PARTE ANTERIORE, GLI OCCUPANTI DI UNA PEUGEOT 208 HANNO CERCATO DI PRESTARE SOCCORSO ALLE VITTIME MA PURTROPPO PER UNO DI ESSI IL 22ENNE RICCARDO MAESTRALE DI (MILAZZO) CHE ERA IN COMPAGNIA DEL FRATELLO NON C'È STATO NULLA DA FARE PERCHÉ E' STATO A SUA VOLTA TRAVOLTO DA UN ULTERIORE AUTOVEICOLO ED HA PERSO LA VITA