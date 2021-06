Un incidente stradale fra una Volkswagen Polo ed una Fiat Punto, si è verificato nella serata di ieri poco prima della mezzanotte sull’A18 Catania-Messina nella carreggiata lato mare tra lo svincolo di Fiumefreddo e quello di Giardini Naxos. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri afferenti ai distaccamenti di Acireale e Riposto ed al Comando Provinciale di Catania.

Ad operare nel contesto citato vi sono stati anche un elicottero del 118 varie ambulanze e gli agenti della Sezione naxiota di Polizia Stradale… questi ultimi con il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Nel tratto interessato…, l’Autostrada è rimasta chiusa per diverse ore.

L’impatto tra le vetture è stato fatale per due dei 6 occupanti della automobile tedesca, in quanto hanno perso la vita Santo Previtera (48 anni) ed il figlio Fabio (14enne)… mentre la moglie ed i restanti figli (fra cui uno piccolo in gravi condizioni) sono stati trasportati in alcuni nosocomi fra Taormina e la città catanese.

Stavano tutti rientrando a Gaggi…, dopo avere partecipato ad una festa di matrimonio tenutasi a Castiglione di Sicilia. Il capo famiglia…, era originario di Piedimonte Etneo.