Un macabro ritrovamento, si è verificato nelle scorse ore, a largo dell’isola di Alicudi, alle Eolie, dove è stato ritrovato il cadavere decomposto di una persona

Macabro ritrovamento a largo dell’isola di Alicudi, alle Eolie, dove è stato ritrovato il cadavere decomposto di una persona. Potrebbe trattarsi di una donna e non si esclude possa trattarsi di una migrante.

Il corpo trovato da un pescatore

Il cadavere decomposto, forse di una donna, è stato rinvenuto in mare da un pescatore che era con la sua barca a largo dell’isola di Alicudi nelle Eolie. In mare sarebbe da circa un mese. Il rinvenimento è avvenuto in località Bazzina a una cinquantina di metri dalla costa.

Indagano i carabinieri

I carabinieri di Filicudi seguono la vicenda e non escludono che il corpo ormai irriconoscibile possa appartenere a un migrante morto in mare e portato in quello specchio d’acqua dalle correnti.