Un maxi blitz…, è avvenuto nella mattinata di ieri… alle case popolari di Ostia… con sequestri importanti di armi e droga. Tutta merce ritrovata direttamente all’interno degli appartamenti perquisiti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Ostia, con il supporto delle unità cinofile di Fiumicino e di Santa Maria di Galeria. Ottanta i militari impiegati, mentre il cielo veniva pattugliato da un veivolo decollato da Pratica di Mare.

I Carabinieri dapprima hanno circondato la zona delle palazzine sottoposte a perquisizione. Tra via Vasco de Gama e via della Paranzella, nota come ‘piazza’ principale dello spaccio nel litorale. Poi sono iniziati i controlli, che hanno riguardato circa 100 persone. E laddove sono stati trovati armi e droga, sono scattati gli arresti e il sequestro di tutto il materiale illegale.

All’esito delle attività, nell’abitazione di un 60enne, con precedenti, sono state rinvenute e sequestrate 145 munizioni cal. 16. Detenute senza alcun titolo. Oltre che un fucile ad aria compressa. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illegale di munizioni. Un 50enne, anch’egli con precedenti, è stato trovato in possesso di circa 24 g di hashish. E quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri tre residenti della zona sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato di energia elettrica, dopo essere state accertate, dal personale tecnico intervenuto sul posto, manomissioni dei contatori. Effettuate al fine di asportare illegalmente l’elettricità pubblica per il proprio consumo domestico.

I Carabinieri, durante la perlustrazione dei luoghi comuni del plesso residenziale, ed in particolare nei vani ascensori, hanno rinvenuto ben 141 dosi di cocaina. Già pronte alla vendita all’interno della piazza di spaccio. In uno dei vani ascensori, inoltre, è stata trovata e sequestrata anche un’arma da fuoco clandestina, un revolver Smith & Wesson cal. 38 special con matricola abrasa. Perfettamente funzionante, già carica con 5 colpi e ulteriori 4 rinvenuti insieme all’arma. Cinque in tutto gli arrestati, in un blitz che ha segnato un punto importante a favore della legalità in una zona difficile della periferia urbana.