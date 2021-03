“Un milione di euro per il completamento dei lavori di risanamento della costa di Galati Marina nel Messinese”. E’ quanto prevede la norma del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca approvata in queste ore a Palazzo dei Normanni in legge di stabilità regionale.

Spiega De Luca: “per il completamento di quest’opera occorreva reperire fondi utili a realizzare il secondo stralcio. Per questa ragione già in commissione bilancio all’Ars nelle scorse settimane ho presentato un emendamento che rimodula 1 milione di euro di fondi extra regionali che ha avuto il via libera dalla Commissione. Oggi con l’approvazione in aula, sarà possibile finanziare immediatamente il secondo stralcio e quindi di garantire in tempi rapidi il completamento dell’opera. I cittadini da troppo tempo aspettano il risanamento della costa dato che l’avanzamento del mare ha messo a rischio le abitazioni e viabilità. Dedichiamo il risultato ai tanti abitanti e operatori commerciali del borgo e ai componenti del comitato ‘Salviamo Galati Marina’ che da tempo combattono questa importante battaglia”.

De Luca conclude: “adesso si faccia in fretta e si impianti immediatamente il cantiere, perché il mare non concede pausa e presto ci saranno le nuove mareggiate a minacciare Galati e i suoi abitanti”.